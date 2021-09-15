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بغداد.. انطلاق مؤتمر دولي لاسترداد الأموال المنهوبة

بغداد.. انطلاق مؤتمر دولي لاسترداد الأموال المنهوبة
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

انطلقت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.

العالم-العراق

ويُعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلاً عن عدد من مُمثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مُكافحة الفساد.

ويأمل العراق من خلال المؤتمر معالجة مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اعلنت امس الثلاثاء، أن العاصمة بغداد ستشهد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الجاري انطلاق فعاليات وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة.

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