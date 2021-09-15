لبنان.. هل يملكون شجاعة الاعتذار؟

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كتبت صحيفة "البناء" اللبنانية اليوم الاربعاء: خرجت قيادات عريقة ومتمرّسة في العمل السياسي والحزبي مع بدايات الإعلان عن مجيء السفن، يستحضرون معادلات تحدّثوا عنها بثقة، ومع مرور أقلّ من شهر تهاوت كلها كبيوت الرمل، فقالوا أن ليس لدى إيران مازوت وبنزين ترسله إلى لبنان، وثبت العكس، وقالوا أن ليس الإعلان عن السفن إلا للاستهلاك الإعلامي وغير قابل للتنفيذ ونفذ، وقالوا إنّ مجيء أيّ سفينة من إيران إلى لبنان أو إلى سورية ونقل مخزونها براً إلى لبنان سيجلب عليه العقوبات الأميركية، فإذ بواشنطن تنقلب نحو فكّ بعض هذه العقوبات عن لبنان وسورية لتسهل استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، ولا عقوبات ولا من يُعاقبون، وقالوا إنّ مسار السفن لن ينجو من تعريض لبنان لخطر حرب "إسرائيلية"، لكن "إسرائيل" انكفأت واختبات من المواجهة.

وتتابع صحيفة "البناء" تعليقها السياسي: أمام قوة الوقائع ليست القضية قضية رأي مختلف بل صدق وكذب، ورهان على التعبئة العدائية بمعلومات ملفقة رغم فرص التحقق من صحة المعطيات، فيظهر بصورة لا لبس فيها أنّ الذي يجري لا يمتّ إلى السياسة بصلة، فهل يعتذر أصحاب الخطاب الذي تهاوى بالضربة القاضية، وهل تتحرّر بعض الأقلام التي كانت تمتدحهم وتوجه إليهم سهام النقد، فيعود للرأي قيمة، وهل يحاسب الرأي العام الذي تعتبره هذه القيادات جمهورها، قياداته على استخفافها به وإطعامه مجموعة أكاذيب بخلفية الحقد والكيدية فقط؟ إن لم يحصل شيء من هذا فسيكون واجباً علينا التحقق من موت السياسة في لبنان، بكلّ أسف!