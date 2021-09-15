الكاظمي: هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق

العالم-العراق

وقال الكاظمي في كلمته خلال مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة في بغداد، "نرحب بالاشقاء في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة الذي عانى من خلال نهب خيرات البلد"، مبينا أن "الفساد كان حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي".



وأضاف الكاظمي، ان "الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة"، مؤكدا على "ضرورة استرداد الاموال المنهوبة".



وتابع رئيس الوزراء، "كان الفساد حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي"، لافتا الى ان "الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا".

واردف، "وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد"، مستدركا "شكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية والعدل والرقابةِ المالية".

واضاف، ان "مليارات الدولارات تم تهريبها في زمن النظام البائد"، مشيرا الى، ان "اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً".

وتابع القول: "اللجنة تعرضت إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها، وبعد 2003 استغل البعض الفوضى وضعف الدولة لتهريب الأموال الى الخارج"، مبينا ان "الفساد حاول زج المجتمع في صراع طائفي بغيض، لا مكان للإحباط والتراجع".

واختم حديثه بالقول: "كفى استهتاراً بمقدرات الشعوب والاموال العامة"، مشيرآ الى ان" تراجع الخدمات والمؤسسات التعليمية والصحية سببه الفساد".