ارتفاع أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 24,08% في تموز 2021

العالم - لبنان

كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 24,75 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 21,78 %

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 25,75 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 27,07 %

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 23,76 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 32,21 %

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2021 سجل ارتفاعا وقدره 123,43 % بالنسبة لشهر تموز 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 81,27 % . ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb

(مصادر لبنانية)