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أكثر من 240 مراقباً دولياً للاشراف على الانتخابات العراقية

أكثر من 240 مراقباً دولياً للاشراف على الانتخابات العراقية
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أفاد عضو لجنة المراقبين الدوليين في المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، بأن عدد المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات في البلاد يبلغ اكثر من 240 مراقباً.

العالم - العراق

وقال قبس لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاربعاء (15 أيلول 2021)، أن "اكثر من 240 مراقباً دولياً، من عدة سفارات ومنظمات مهتمة بالشأن الانتخابي، سيراقبون العملية الانتخابية في العراق"، موضحاً أن "عدد المراقبين في تزايد بشكل عام".

وأشار الى أن "المفوضية أصدرت هويات، تخولهم دخول محطات الاقتراع لمراقبة الانتخابات"، مبيناً أنه "استناداً للانظمة والتعليمات في المفوضية، فإنه يحق للمراقبين مراقبة المحطات التي يرونها مناسبة في كل أنحاء البلاد".

ومن المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان.

قبس، نوه إلى أن "الاتحاد الاوروبي سيرسل 40 مراقباً دولياً، للمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة"، مؤكداً أن "المفوضية أرسلت دعوة الى الجامعة العربية لارسال مراقبين، لكن الرد لم يأت لحد الان".

وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بدعوة سفارات ومنظمات أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة، المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول.

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