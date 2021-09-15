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رئيس أركان الإحتلال الإسرائيلي يهدد باجتياح مدينة جنين!

رئيس أركان الإحتلال الإسرائيلي يهدد باجتياح مدينة جنين!
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

هدد رئيس أركان الإحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بعمليات عسكرية واسعة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، إذا تأكد وصول الأسيرين الفلسطينيين الهاربين من سجن "جلبوع" إلى المدينة.

العالم- فلسطين

وقال كوخافي، في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية إن "التحقيق مع أحد الأسرى المعاد اعتقالهم (زكريا زبيدي)، أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة.

وأضاف أنه "إذا تأكد وصول الأسرى إلى جنين فإن الجيش مستعد لدخولها بقوات كبيرة من أجل اعتقالهم ووضعهم في السجن حتى لو على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة"، مشيرا إلى أن الجيش يقوم كل أسبوع باعتقال عشرات النشطاء من المنظمات بهدف الحد من محاولات تنفيذ هجمات.

وحول التصعيد الأمني بين تل أبيب وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غرة، زعم كوخافي إن "الجيش يعتبر قطاع غزة أقل الأماكن استقرارا في الشرق الأوسط، مهددا بالهجوم بقوة كلما حدث انتهاك للسيادة أو أذى للمستوطنين".

ويوم الجمعة الماضي، شهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت شرطة الإحتلال ، صباح السبت الماضي، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في أم الغنم (شمال).

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين، مناضل نفيعات وأيهم كمامجي، وتقول إن أحدهما موجود في الضفة الغربية بينما الآخر داخل الأراضي المحتلة.

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