الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الاربعين

بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الاربعين
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

اكدت وزارة الخارجية، على الرعايا الايرانيين الراغبين في التوجه الى العراق للمشاركة في مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع)، ان يحصلوا على تاشيرات سارية الصلاحية، وان عملية نقل هؤلاء الزوار تتم عبر الرحلات الجوية، لاغير.

العالم- ايران

جاء ذلك في بيان اصدرته الخارجية الايرانية اليوم الخميس، تعليقا على بعض الاخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، بشان "موافقة العراق على الغاء تاشيرات الدخول مع ايران وايضا استقبال زوار الاربعين الايرانيين عبر المعابر الحدودية".

واضاف البيان : ان الاتفاق على الغاء التاشيرات بين طهران وبغداد لايزال قيد المراحل القانونية؛ وكسائر الاتفاقات هناك حاجة الى مزيد من المحادثات بين مسؤولي البلدين لتحديد كيفية او تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

واكد البيان، على ضرورة استصدار تاشيرات دخول الاراضي العراقية من جانب الرعايا الايرانيين، لغاية الاعلان رسميا عن تنفيذ اتفاق الغاء التاشيرات بين البلدين.

كما اهابت الخارجية في بيانها، بجميع الزوار الايرانيين والقائمين على تنظيم رحلات الاربعين، بما يشمل اصحاب المواكب والقوافل وشركات الطيران، تجنب السفر او عدم نقل الزوار الذين لم يحصلوا على تاشيرات سارية الصلاحية الى العراق، وان يتم نقل هؤلاء الزوار جوا فقط.

روابط ذات صلة

شاهد:خدمات اهل البصرة لزوار اربعينية الامام الحسين(ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الاربعين

فرنسا تعتبر الغاء استراليا صفقة الغواصات معها "خيانة"

السيسي يشدد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية

الشيخ الخزعلي: نفي امريكا استهداف الحشد الشعبي لا يعفيها من المسؤولية

الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل إلى لبنان

الكرملين يصف قرار الاتحاد الاوروبي بشان روسيا بـ"المؤسف"