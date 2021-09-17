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تونس تعتزم فتح حدودها مع ليبيا اليوم

تونس تعتزم فتح حدودها مع ليبيا اليوم
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة التونسية، إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من اليوم الجمعة.

العالم-افريقيا

ونشرت الرئاسة التونسية الخميس، بياناً، عقب لقاء جمع الرئيس قيس سعيد، بكل من عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة. ونقل البيان عن سعيد تأكيده على «ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه».

وشدد على أن «هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين، وأي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية».

وقال الجرندي، إن «اتفاقاً تم مع السلطات الليبية على تفاصيل بروتوكول صحي قبل عودة انسياب التنقل والسلع وإعادة فتح المعابر البرية والمطارات بين البلدين».

وناقش رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس سعيد في تونس، مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وفي 8 تموز الماضي، أعلنت ليبيا غلق معابرها الحدودية مع تونس بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو الإجراء ذاته الذي أقرته السلطات التونسية منذ قرابة الأسبوعين.

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