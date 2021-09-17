بيان رباعي يدعو حكومة المستقيل هادي للعودة الى عدن

العالم-اليمن

جاء ذلك خلال اجتماع سفراء دول "اللجنة الرباعية" بشأن اليمن، الخميس، والذين أكدوا التزام بلدانهم بتقديم الدعم لحكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.

وأعربت "الرباعية"، عن قلقها حول انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد والوضع الإنساني الراهن في اليمن.

وتواجه الحكومة المستقيلة عقبات كبيرة في العودة الى عدن؛ بسبب الصراعات التي تنشب بين الحين والآخر مع ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والتي غالباً ما تصل إلى مواجهات عسكرية.

وشدد "الرباعية" على أهمية سرعة تنفيذ "اتفاقية الرياض"، مؤكدة ضرورة عودة حكومة هادي إلى عدن، لما اسمته الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي.

وشهدت عدن تظاهرات واحتجاجات بسبب الانهيار الاقتصادي الشامل في اليمن، وهبوط العملة المحلية مقابل الدولار بشكل فجيع.