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شاهد.. رفض شعبي واسع في السودان لمشاركة الجيش في الحرب ضد اليمن

الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

رفضت الأوساط السياسية والشعبية في السودان قرار الجيش تمديد مشاركة القوات السودانية في الحرب على اليمن، معتبرين مشاركة القوات المسلحة السودانية في الحرب ضد اليمن تمثل حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير والحكومة الانتقالية الحالية، ولا تمثل موقف الشعب السوداني.

العالم - مراسلون

زهاء السبع سنوات وتشارك القوات المسلحة السودانية في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات فيما يسمي بقوات التحالف وكان ذلك بمباركة من الرئيس المخلوع عمر البشير وتبعه بذات النهج بعد الثورة السودانية رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي ، الا انه بدأ سحب القوات تدريجيًا من ثلاثين الف جندي ليصل الي خمسة الاف.

ورغم ان رئيس هيئة الاركان السوداني فاجأ الجميع بحديث فحواه استمرار عمل قواته في اليمن باعتبار امن السعودية من امن السودان حسب تعبيره الا ان الامر قوبل بالرفض التام من كل القوي السياسية.

ويعتبر الشعب السوداني ان هذه المشاركة وصمة في جبين الحكومة السابقة والحالية ولا تمثل قيم ومبادئ المواطن السوداني الذي يكن للشعب اليمني كل مودة واحترام.

وبعيداً عن العمل السياسي والدبلوماسي والعلاقات بين الدول وتكوين مجلس تشريعي في السودان من عدمه الا ان مبدأ الشعب السوداني واضح فيما يتعلق بمشاركة القوات السودانية في الحرب ضد اليمن.

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