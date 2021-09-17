تشييع أول ضحايا قمع الانتفاضة الشعبية في عدن (فيديو + صور)

العالم-اليمن

ونشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لجنازة أول ضحايا "القمع الاماراتي" ضد انتفاضة عدن، "زايد زاهر"، والذي تم قتله يوم الأربعاء على يد ميليشيات الانتقالي الجنوبي أثناء مشاركته في الاحتجاجات الشعبية المناهضة لتحالف العدوان ومرتزقته في مديرية كريتر محافظة عدن.

وتفجرت منذ اربعة ايام احتجاجات شعبية في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية اليمنية الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان السعودي ومرتزقته جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانفلات الوضع الأمني.

وأكدت مصادر محلية في عدن اتساع رقعة الاحتجاجات، لتشمل مديريات كريتر والمعلا والقلوعة والشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة، مشيرة إلى أن المحتجين رددوا هتافات تطالب برحيل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، كما هتفوا ضد تحالف العدوان السعودي.

فيما أطلقت قوات ميليشيات المجلس الانتقالي النار على المحتجين الذين قطعوا الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية، وأعلنوا العصيان المدني.