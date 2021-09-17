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ليبيا ترحب بمذكرات التفاهم مع مصر

ليبيا ترحب بمذكرات التفاهم مع مصر
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بمذكرات التفاهم التي تم ابرامها مع مصر.

العالم-افریقیا

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري، في صفحته على فيسبوك, حسبما نقل موقع راي اليوم.

وقال المجلس في بيانه إنه يبارك توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تأتي في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كانت مصر وليبيا قد وقعتا في وقت سابق في القاهرة مذكرات تفاهم في مجالات عدةبحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة .

وتشمل مذكرات التفاهم مجالات عدة أبرزها، الصناعة والزراعة والتجارة والنفط.

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