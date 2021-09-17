مرتزقة العدوان اسقطوا انفسهم في عدن والهتاف يعلو "بره بره"

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النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا وسم "#عدن_تنتفض_ضد_مرتزقه_الامارات" الذي وصل الى قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في اليمن وطالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد.

وقد خرجت مظاهرة كبيرة ، في عدة مناطق في عدن، ضد طوارئ ما يسمى "المجلس الانتقالي"، التي أعلنها عقب الاحتجاجات. كما تشهد محافظة حضرموت منذ مطلع الأسبوع اضطرابات أمنية واحتجاجات شعبية تطالب بإقالة المحافظ وتحسين الخدمات.

وكان عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا أعلن حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية باليمن، ودعا قواته إلى عدم التهاون مع الاحتجاجات عدن.

وتفجرت منذ اربعة ايام احتجاجات شعبية في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية اليمنية الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان السعودي ومرتزقته جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانفلات الوضع الأمني.

وأكدت مصادر محلية في عدن اتساع رقعة الاحتجاجات، لتشمل مديريات كريتر والمعلا والقلوعة والشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة، مشيرة إلى أن المحتجين رددوا هتافات تطالب برحيل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، كما هتفوا ضد تحالف العدوان السعودي وهو ما رد عليه بالرصاص الحي ما ادى الى مقتل شاب واصابه اخرين.

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اكدوا ان ما وصلت اليه الاوضاع في عدن سببه الاساسي سرقة اموال من قبل "المجلس الانتقالي" المدعوم اماراتيا وطالبوا برحيل تحالف العدوان السعودي ومرتزقته.

وغرد "نايف الشعوري" عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مسيرات احتجاجات شعبية غاصبة في كافة مديريات العاصمة المؤقتة عدن عقب أداء صلاة الجمعة تهتف برع برع يا قرود ومليشيات الانتقالي تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين".

وغرد "Mohammed Mostafa" : "في اليمن لانريد دعما اقتصاديا ولانريد انعقاد مؤتمر للمانحين نريد تشغيل موانئنا ومواردنا من النفط والغاز وخروج الامارات من منشأة بلحاف والجزر والسواحل اليمنيه ،،، من يتحدث عن غير ذلك فهو بمثابة خائن باع وطنه بأبخس الأثمان،،".

وغرد "أبو حمزة عبد الله المسوري" : "الظالم قد يحكم لكنه لن يبقى، والعميل قد يحصل على المال لكنه مكروه".

من جانبها غردت "هبة امين" :"لانريد عودة الحكومة الهزيلة ولا وديعة جديدة للسعودية ...نريد رحيل التحالف من اليمن".

واوضح "ABUALHOSSAM ALTRAboLsy" الاسباب التي بسببها خرجت التظاهرات : "#عدن_تنتفض_ضد_مرتزقه_الامارات للأسباب التالية الافقار المتعمد غلاء الأسعار انخفاض العمله المحلية عدم صرف المرتبات لا كهرباء أو ماء الغنى الفاحش لاذناب الامارات البسط على أراضي عدن واخيرا القتل المتعمد لأبناء عدن لقد فاض الكيل وبزغ فجر الثورة".

وكتب "محمد العساني" في تغريدة له : "عشرات المليارات جبايات المجلس الانتقالي من ايرادات مدينة عدن الى حساباته الخاصة ، أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا لا تستخدم في معالجة الأوضاع بمدينة عدن كما كان يصرح ويعد المجلس الانتقالي.بالنعيم ورغد العيش واوهام الجنوب ".