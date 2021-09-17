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العثور على لعبة لوحية قديمة أثناء شق طرق قرب كالينينغراد الروسية

العثور على لعبة لوحية قديمة أثناء شق طرق قرب كالينينغراد الروسية
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

عثر علماء الآثار خلال إنشاء طريق بريمورية شبه الدائري في مقاطعة كالينينغراد، على لعبة لوحية قديمة كانت شائعة في القرون1-4 ميلادي، مع قطع معدنية نقدية وأوان خزفية وخرز كهرمان.

العالم- منوعات

ويشير بيان المكتب الصحفي للإدارة الفدرالية للطرق السريعة "شمال- غرب"، إلى أن علماء الاثار اكتشفوا هذه القطع الأثرية في منطقة كانت في القرون الثالث - السابع ميلادي مقبرة، وذلك أثناء شق طريق بريمورسة شبه الدائري، كما عثر العلماء على قطع برونزية وفضية مختلفة ومقابض خناجر. ولكن الاكتشاف المثير كان العثور على قطع زجاجية (فيشة) تستخدم في لعبة "ludus latrunculorum" القديمة".

وفقا لرئيس البعثة العلمية قسطنطين سكفورتسوف من معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، هذه اللعبة كانت منتشرة في أراضي الإمبراطورية الرومانية وألمانيا وبولندا والدول الاسكندنافية المعاصرة، وتجمع بين لعبتي الشطرنج والداما. وقد عثرنا في كيس على حوالي 100 فيشة من الزجاج الروماني بحالة جديدة".

ويشير البيان إلى أن عمليات الحفر والتنقيب ستستمر ما لا يقل عن ستة أشهر في منطقة مساحتها أكثر من 8 آلاف متر مربع. وسوف تسلم جميع القطع الأثرية المكتشفة والتي ستكتشف لاحقا إلى متاحف الدولة.

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العثور على لعبة لوحية قديمة أثناء شق طرق قرب كالينينغراد الروسية

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