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'قسد' تحاصر مناطق سكنية في 'الحسكة' وتختطف مواطنين سوريين

'قسد' تحاصر مناطق سكنية في 'الحسكة' وتختطف مواطنين سوريين
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

في إطار جرائمها المتواصلة بحق الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها أقدمت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على محاصرة مناطق سكنية في مدينة الحسكة واختطاف عدد من الرجال وكبار السن واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

العالم-سوریا

وذكرت مصادر محلية أن "ميليشيا قسد حاصرت بعدد من العربات المدرعة وسيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات مناطق الفلاح والطوشان ومناطق أخرى شرق حي غويران وداهمت منازل المواطنين واختطفت عدداً من الرجال وكبار السن".

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من مسلحي الميليشيا أطلقوا النار بكثافة وعشوائية باتجاه المنازل لترهيب الأهالي وإجبارهم على البقاء في منازلهم ما أدى إلى حالة هلع ولا سيما بين الأطفال والنساء.

وصعدت ميليشيا "قسد" بدعم من الاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً لإجبارهم على القتال في صفوفها.

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