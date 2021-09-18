مراسل العالم: يكشف تفاصيل وقوع 5 انفجارات بافغانستان

العالم – خاص بالعالم

قال مراسل العالم في كابل انه قد وقع انفجار اليوم غرب العاصمة كابل وهذا الانفجار كان عبارة عن قنبلة مغناطيسية تم إلصاقها باحدى السيارات لكن الانفجار لم يسفر عن وقوع اصابات.

واوضح انه وقعت اربعة انفجارات بمدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننجرهار و ادت هذه الانفجارات لمقتل ثلاثة اشخاص وجرح واحد وعشرين شخصا حتى الان.

واشار الى ان هذه الارقام اكدتها مصادر بمديرية وزارة الصحة لولاية ننجرهار لكن لم تخرج جهات رسمية من حركة طالبان لتأكيد هذا الخبر.

واضاف ان من بين الضحايا كان هناك عددا من الاطفال والنساء والشيوخ وايضا عدد من مسلحي طالبان.

وتابع انه حتى الان لم تتبنى اي جهة المسؤولية عن هذه الانفجارات حتى ان حركة طالبان لم تعلق على الموضوع.

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