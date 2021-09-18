السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مراسل العالم: يكشف تفاصيل وقوع 5 انفجارات بافغانستان

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم اخر التفاصيل حول الانفجارات التي وقعت بالعاصمة الافغانية كابل وولاية ننجرهار.

العالم – خاص بالعالم

قال مراسل العالم في كابل انه قد وقع انفجار اليوم غرب العاصمة كابل وهذا الانفجار كان عبارة عن قنبلة مغناطيسية تم إلصاقها باحدى السيارات لكن الانفجار لم يسفر عن وقوع اصابات.

واوضح انه وقعت اربعة انفجارات بمدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننجرهار و ادت هذه الانفجارات لمقتل ثلاثة اشخاص وجرح واحد وعشرين شخصا حتى الان.

واشار الى ان هذه الارقام اكدتها مصادر بمديرية وزارة الصحة لولاية ننجرهار لكن لم تخرج جهات رسمية من حركة طالبان لتأكيد هذا الخبر.

واضاف ان من بين الضحايا كان هناك عددا من الاطفال والنساء والشيوخ وايضا عدد من مسلحي طالبان.

وتابع انه حتى الان لم تتبنى اي جهة المسؤولية عن هذه الانفجارات حتى ان حركة طالبان لم تعلق على الموضوع.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

اعتراف اميركي بقتل ابرياء في افغانستان قبيل الانسحاب

الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها السياسية في أفغانستان 

الصين تحمل واشنطن مسؤولية اعادة الاعمار في افغانستان

روسيا تحمل واشنطن والناتو مسؤولية الوضع الحالي في افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مراسلة العالم: تسوية أوضاع 447 شخصاً في طفس بريف درعا

ليبيا تقيّم أوضاع سفارتها بدمشق تمهيدا لممارسة مهامها

وسواس نظافة.. بومة تغسل وجهها بشكل غريب (فيديو)

رئيسي يغادر كولاب الطاجيكية متجها الى ارض الوطن

إصابة 17 مستوطنا وجنديًّا صهيونيا في 174 نقطة مواجهة بالضفة بأسبوع

نذر حرب باردة.. غضب صيني من غواصات أمريكا النووية لأستراليا