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إصابة 4 مدنيين يمنيين بقصف سعودي على صعدة

إصابة 4 مدنيين يمنيين بقصف سعودي على صعدة
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصيب أربعة مواطنين یمنیین، اليوم السبت، في قصف صاروخي ومدفعي للجيش السعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة.

العالم-الیمن

مصدر محلي أوضح أن الجيش السعودي واصل ارتكاب جرائمه الوحشية بحق المواطنين في القرى الحدودية.. موضحا أن الجيش السعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبه بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح بمتفاوتة.

وأدان المصدر الجريمة البشعة التي تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم بحق المواطنين اليمنيين. لافتا إلى أن الجريمة أرتكبت بعد يوم من استشهد مواطن وإصابة 7 آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه.

وأضاف المصدر أن الجيش السعودي استهدف مديريتي شدا ورازح في محافظة صعدة بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية خلفت أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين.

الجدير بالذكر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي استهدف اليوم سيارة مواطن في نقيل مقوى بمديرية مرخة بمحافظة شبوة أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين.

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