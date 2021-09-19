إجلاء 28 أمريكيا من كابل عبر الخطوط القطرية

العالم - قطر

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، أمس السبت: "يمكننا أن نؤكد أن رحلة طيران تابعة للخطوط القطرية، غادرت أمس كابل وعلى متنها 28 مواطنا أمريكيا و7 من حاملي تصاريح الإقامة القانونية (في الولايات المتحدة). ونحن ممتنون للسلطات القطرية التي تواصل تنسيق هذه الرحلات معنا".

وأضاف برايس أن "المجتمع الدولي يرحب بتعاون طالبان في هذه الرحلات، وسنواصل العمل معا لضمان تمتع المواطنين الأمريكيين والأفغان بحرية كاملة في الحركة".

وغادرت القوات الأمريكية في 31 أغسطس أفغانستان، منهية بذلك الوجود العسكري الأمريكي في هذه الدولة الذي استمر أكثر من 20 عاما.