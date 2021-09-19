أزمة جديدة في برشلونة!

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وذلك في ظل التذبذب على مستوى النتائج والتي كان آخرها الهزيمة القاسية على يد بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، الثلاثاء الماضي.

ويبدو أنّ العلاقة باتت تسوء بين المدرب والنادي، ما جعل وكيل أعمال كومان يتدخل، حينما وجه سهام انتقاداته لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، حيث اتهم لابورتا بـ"النفاق"، وذلك بعدما زعم الأخير أنّه وكومان "صديقان" خلال إعلانه عن استمرار المدافع الدولي السابق في مهامه مع النادي الكتالوني.

وفي وثائقي عرض في هولندا تحت اسم "فورسا كومان"، كشف المدرب الهولندي ووكيل أعماله روب يانسن، ما حصل في يونيو/حزيران داخل أروقة "كامب نو". وأفاد يانسن بأن بقاء كومان في برشلونة هذا الصيف لم يكن محسوماً بعدما اكتفى الفريق بإنهاء الدوري المحلي ثالثاً الموسم الماضي، كاشفاً أنّ لابورتا قال له ولموكله إنه "بحاجة إلى الوقت للبحث عن مدرب وإذا لم يجد واحداً، فبإمكان رونالدو البقاء".

وبدوره، قال كومان في الوثائقي بحسب ما نقلته "فرانس برس": "لطالما كنا على علاقة جيدة، ثم جاء الرئيس وقال لي إن الشكوك ما زالت تراودني. نحتاج إلى المزيد من الوقت وسنبحث في خيارات أخرى بشأن المدرب. لا يمكننا توضيح أي شيء آخر".

وأوضح يانسن أنّ "لابورتا قال إنه بحاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة لإيجاد مرشح جديد لمنصب المدرب، وإذا لم ينجح في ذلك سيواصل رونالد مهامه"، وتابع: "كان قراراً مجنوناً (البحث عن بديل)، لا يستند إلى أي شيء. يستند وحسب إلى المشاعر، أمر جنوني... لم أتحدث مع لابورتا بعد ذلك. لكن لحسن الحظ تمكن الناس الذين يحيطون به من المساهمة ببقاء كومان".

وواصل يانسن هجومه على لابورتا: "ثم خرج الرئيس في مؤتمر صحافي ليقول إنهما سيواصلان العمل معاً، إنهما صديقان... هذا نفاق على أعلى مستويات الرياضة".

وكان كومان الذي ازداد الضغط عليه في مستهل الموسم الجديد بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي والخسارة المذلة في مستهل مشوار دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني 0-3 في "كامب نو"، أكثر دبلوماسية من يانسن معتبراً أن "الرئيس هو الرئيس، وهو موجود لاتخاذ القرارات".

وواصل: "قلت له أن يُعلِمني إذا كان يراني ليست جيداً بما فيه الكفاية كي أدرب الفريق، وحينها بإمكاننا أن ننهي القصة"، مضيفاً: "قلت له عالج الأمر إذا كنت لا تريدني. افعل ذلك. لكن لا تتركني في هذه الحالة من عدم اليقين والاكتفاء بالقول إنك تبحث عن خيارات أخرى".