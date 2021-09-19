مواقع التواصل تحتفل بوصول صهاريج الوقودالايراني للبنان

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وسجلت هاشتاغات عديدة ترندنغ تفاعلا مع مشاهد دخول صهاريج الوقود الايراني الى لبنان.

وكتبت "كوثر عزالدين":"ليس هناك أجمل من وصول القافلة تلو القافلة والعدو مكتوف الأيدي ينعى نفسه بالهزيمة ويعترف بانتصارنا وقوتنا وضعفه أمام المقاومة وشعبها".

وتقدمت "رحمة" بالشكر لإيران مغردة:"قوافل العز تحولت إلى عرس، شكراً إيران، شكراً سوريا، شكراً لكل يد بيضاء نظيفة أمتدت للمساعدة بكسر الحصار الجائر بحق شعوبنا من طغاة العصر والأخوة المنافقين".

وشكر "ابو ناصر" سوريا على ما قدمته لايصال الوقود الى لبنان قائلاً:"أصدق من وعد ووفى. خير من أعطى، خير من قال وأسمع. سماحة السيد حسن نصرالله دائما يتكلم بأفعاله لا بلسانه دوما يعطينا حزب الله دروسا في الصدق ولا ننسى الرئيس بشار الأسد الذي مهما كانت سوريا تعاني من ازماتها فانها لا تبخل بنقطة جهد على كل من يطرق بابها لمساعدته".