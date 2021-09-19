إطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف

العالم - العراق

وقال عبد الجبار في كلمة له خلال حفل اطلاق المشروع بمحافظة ذي قار: إنه "بعد انتظار أكثر من ثلاث سنوات من العمل المستمر لغاز الجنوب، أطلق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف"، مؤكداً أنها "خطوة اقتصادية مهمة".

وأضاف أن "مشاريع استثمار الغاز ستسهم في تنمية وتوفير فرص عمل، وهي ضمن مشاريع التنمية المستدامة واستثمار الطاقات العراقية، فضلاً عن تعدد مصادر الايرادات للموازنة العامة".

وأشار إلى أن "الحكومة دعمت جميع مشاريع النفط"، مبيناً، أن "مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف كان من المفترض له أن ينطلق العام 2018 ، لكنه تأخر حتى اليوم، لذلك نحتاج الى الاستمرار بالعمل".

وتابع، أن "الحكومة على أتمّ الاستعداد لتوفير جميع التسهيلات".