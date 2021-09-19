الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بمراسم تكريم محدودة.. بوتفليقة يوارى الثرى في مربع الشهداء

بمراسم تكريم محدودة.. بوتفليقة يوارى الثرى في مربع الشهداء
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

سيوارى الرئيس الجزائري السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، الثرى إلى جانب أبطال حرب الاستقلال في مقبرة العالية بمدينة الجزائر العاصمة.

العالم-الجزائر

ومن المقرر، وفقا للتلفزيون الرسمي، أن يدفن بوتفليقة الذي فارق الحياة يوم الجمعة الماضي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد (أي منتصف النهار بتوقيت غرينيتش) في مربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة الجزائر، حيث يرقد جميع أسلافه إلى جانب شخصيات كبيرة وشهداء حرب الاستقلال، لكن سيجري ذلك دون إقامة كل مراسم التكريم التي حصل عليها الرؤساء الجزائريون السابقون الآخرون.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سليم حجوطي، محامي سعيد بوتفليقة المسجون بتهم فساد، قوله إن السلطات سمحت لموكله سعيد، شقيق الرئيس الراحل، بحضور مراسم الدفن.

ويرجح مراقبون أن المماطلات في إعلان السلطات عن ترتيبات مراسم تشييع عبد العزيز بوتفليقة تعكس خشيتها من تنظيم تظاهرات مناهضة للرئيس الراحل.

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو.. ثعلب الدبلوماسية يودع الجزائر

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاصيل اعترافات التسعة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الصماد ومرافقيه

الصحة الايرانية: تسجيل 391 وفاة جديدة بكورونا

زعيم مسيحي: العرب يتغنون بالقدس ولا يقدمون لها شيئا

شكري لنظيره الإسرائيلي: يجب إحياء التفاوض مع الفلسطينيين

وهّاب: هل يقتنع بعض التافهين بعدم الرهان على الإدارة الأميركية؟

العيلاني: اشتباكات عين الحلوة رسالة تحذيرية للجماعات الإرهابية