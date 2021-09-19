بالفيديو.. بايرن ميونيخ يقسو على بوخوم ويتغلب عليه بسباعية

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لم يستطع بوخوم النجاة من وحشية بايرن ميونخ على ملعبه "أليانز أرينا" ليسقط بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

واستهل الفريق البافاري اللقاء بهيمنة واضحة في ظل سعيه لإبقاء الضغط على فولفسبورغ المتصدر، و حسم النتيجة في الشوط الأول بعد أن تقدم برباعية، قبل أن يضيف هدفين آخرين خلال الشوط الثاني، محققاً فوزه الرابع توالياً باستثناء تعادله في مستهل مشواره في الدوري مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وتقدم بايرن إلى الصدارة موقتا برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، حيث لم يخسر على أرضه في البوندسليغا منذ 29 مباراة.

و على ملعب "راين إينرجي ستاديون" الخاص لفريق كولون، واصل لايبزيش التخبط في البوندسليجا و تعادل مع مضيفه كولن بهدف لمثله.

وبذلك أخفق لايبزيش في تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة تواليا في الدوري، إلى جانب خسارته من مانشسترسيتي في أولى مباريات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتعادله رفع لايبزيش رصيده إلى النقطة أربع محتلا المركز الثالث عشر، بينما رفع كولن رصيده إلى النقطة الثامنة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.

و في باقي مباريات المرحلة، تغلب أوغسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون مقابل، فيما تعادل أرمينيا بيليفلد مع هوفنهايم سلباً.

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