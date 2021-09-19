شاهد.. مسؤول يمني يكشف للعالم اسباب انزعاج العدوان من اعدام قتلة الرئيس الصماد

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وأضاف عامر خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الاخبارية بان موقف دول العدوان امر متوقع لأنها عندما تجد خلية بهذا الحجم تقوم برصد رئيس الجمهورية وتنفذ هذه العملية الاجرامية وتقتل الرئيس صماد ورفاقه انها قد وعدت هؤلاء بانها ستنقذهم وستخرجهم.

وتابع عامر بأنه عندما ينفذ حكم القصاص بحق هذه الخلية من الطبيعي ان تنزعج هذه الدول لكن في نهاية المطاف كل ما روجته دول العدوان حول هذا الحكم غير صحيح كما روجت بأن الشهيد صماد استشهد نتيجة خلافات داخلية رغم بث تحالف العدوان مشاهد عن استهداف الرئيس الشهيد.

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