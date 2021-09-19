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شاهد.. مسؤول يمني يكشف للعالم اسباب انزعاج العدوان من اعدام قتلة الرئيس الصماد

الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر وكيل وزارة الاعلام اليمنية نصر الدين عامر موقف دول العدوان من اعدام المتورطين في اغتيال الرئيس اليمني السابق الشهيد صالح الصماد بموقف مبالغ حيث تحول موقف هذه الدول الى موقف تحريضي.

العالم - خاص العالم

وأضاف عامر خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الاخبارية بان موقف دول العدوان امر متوقع لأنها عندما تجد خلية بهذا الحجم تقوم برصد رئيس الجمهورية وتنفذ هذه العملية الاجرامية وتقتل الرئيس صماد ورفاقه انها قد وعدت هؤلاء بانها ستنقذهم وستخرجهم.

وتابع عامر بأنه عندما ينفذ حكم القصاص بحق هذه الخلية من الطبيعي ان تنزعج هذه الدول لكن في نهاية المطاف كل ما روجته دول العدوان حول هذا الحكم غير صحيح كما روجت بأن الشهيد صماد استشهد نتيجة خلافات داخلية رغم بث تحالف العدوان مشاهد عن استهداف الرئيس الشهيد.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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