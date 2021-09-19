تعرف على الفلسطيني الذي احتضن كممجي ونفيعات في منزله بجنين (صور)

العالم-فلسطين

واحتضن الأسير الذي تم اعتقاله أمس السبت، عبد الرحمن أبو جعفر، 29 عاما، الأسيرين الفارين كممجي ونفيعات في منزله في جنين وهو شقيق أحد قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عبد الرحمن ينحدر "من أسرة فتحاوية مناضلة أهلته لاستضافة من تبحث عنهم الشرطة الإسرائيلية وهو العريس الذي احتفل بزفافه في الأول من سبتمبر الحالي".

يذكر أنه تم اعتقال عبد الرحمن بتهمة استضافته الأسيرين كممجي ونفيعات في منزله لمدة أسبوع.

واعتقلت قوة من الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، الأسيرين الفارين أيهم كممجي ومناضل نفيعات في مبنى بمدينة جنين، في الضفة الغربية، بعد أن حاصرت المبنى الواقع في الحارة الشرقية بالمدينة.