بانوراما .. اعتقال اسرى سجن جلبوع والازمة بين فرنسا واستراليا

العالم - بانوراما



أعلن الاحتلال الاسرائيلي فجر الاحد اعادة اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل نفيعات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد اشتباكات مع شبان المدينة.هذا واكدت حركة الجهاد الاسلامي أن إعادة اعتقال المجاهدين الستة لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى الستة اهم سجونه المحصنة.



قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه يفترض أن باريس كانت على علم بالمخاوف الجدية والعميقة التي راودت بلاده حيال الغواصات الفرنسية واصفا هذه الغواصات بأنها لا تتوافق مع المصالح الاستراتيجية لاستراليا.. هذا فيما اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن الاتفاق الأمني بين بلادها وأستراليا والولايات المتحدة يبرز التزام بريطانيا بالأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ



