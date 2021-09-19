الخارجية الأمريكية تهدد لبنان بعد استيراده للنفط الإيراني

العالم - الأميرکيتان

وقالت جيرالدين غريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية في حديث لـ"صوت بيروت إنترناشونال": "نحن على استعداد لتوفير الدعم للبنان، ولكن يجب أن يكون هناك رغبة من قبل السلطة للقيام بواجباتها".

وزعمت أن "استيراد النفط من إيران، وأنشطة حزب الله المتزايدة تعرض لبنان للخطر".

وعن إمكانية فرض عقوبات أمريكية على لبنان، قالت إن "العقوبات الأمريكية تستهدف التعامل والتجارة غير الشرعية مع الدول الخاضعة للعقوبات مثل إيران، ولا يخفى على أحد أن أنشطة حزب الله تقوض المؤسسات اللبنانية وقد تعرض لبنان لعقوبات"!

وأردفت قولها: "من وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن، فإن استيراد الطاقة والنفط من إيران لا يصب في مصلحة الشعب اللبناني"!

وتابعت أن "لبنان يعاني من عدة أزمات لذا يجب التعامل مع المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة للبنانيين"، حسب تعبيرها.

هذا وقد أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم امين السيد يوم الاحد ان ”قرار إدخال المحروقات من إيران عبر البحار حتى يصل إلى سوريا وبعدها إلى لبنان هو قرار كبير اتخذه حزب الله من أجل حفظ كرامة الناس ورفع الإذلال عنهم وحل مشاكلهم”.