بعد قضاء 3 أيام في الفضاء.. عودة 4 رواد مدنيين إلى الأرض

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وهبطت كبسولتهم قبالة ساحل فلوريدا الساعة السادسة مساء (23:00 بتوقيت جرينتش) أمس الأول.

وتمثل الرحلة “انسبايريشن 4” خطوة عملاقة في السياحة الفضائية. وأطلقت الرحلة شركة سبيس إكس الأمريكية الخاصة التابعة للملياردير إيلون ماسك، بتمويل من الملياردير جاريد إيزاكمان، مؤسس شركة شيفت فور بايمنتس المالية.

وانطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل كبسولة سبيس إكس دراجون من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الساعة 08:02 مساء يوم الأربعاء (01:02 يوم الخميس بتوقيت جرينتش)، ودخل المدار رسميا بعد ذلك بنحو 50 دقيقة.

وقاربت سرعة المركبة الفضائية 30 ألف كيلومتر في الساعة، لتكمل دورة واحدة في المدار حول الأرض كل 90 دقيقة خلال رحلتها.

ودارت المركبة الفضائية حول الأرض على ارتفاع 580 كيلومترا فوق سطح الأرض، وهو ارتفاع أعلى من محطة الفضاء الدولية.

وانضم ثلاثة ركاب إلى إيزاكمان في أول رحلة فضاء بشرية مدنية بالكامل وهم: هايلي أرسينو، وهي مساعدة طبيب تغلبت على سرطان العظام عندما كانت طفلة، وكريس سيمبروسكي، وهو من قدامى المحاربين في سلاح الجو ومهندس في بيانات الطيران وعالمة الجيولوجيا سيان بروكتور.

وذهب هؤلاء الرواد الهواة إلى الفضاء من قبل، ولكن لم يحدث ذلك دون وجود رواد فضاء مدربين أو رواد فضاء.