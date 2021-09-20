الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ميقاتي يطلب من مجلس النواب التعاون من اجل انقاذ لبنان

ميقاتي يطلب من مجلس النواب التعاون من اجل انقاذ لبنان
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلس النواب لترجمة أهداف الحكومة المشتركة من أجل انقاذ لبنان.

العالم - لبنان

وقال ميقاتي أن الكلام لن يحل معاناة اللبنانيين، ولكن سنتوجه للعمل الجاد لإخراج البلد من الظلمة التي هو فيها، لافتاً إلى أن الحكومة تمثل لنيل الثقة في ظرف يحتم مقاربات استثنائية للمعالجات المطلوبة. كيف لا ولبنان في ظل أزمة خانقة بلغ فيها الوطن مشارف الانهيار الكامل.

وخلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة في الحكومة، أشار ميقاتي إلى أنه إزاء الأزمة الحادة وما رافقها من انهيار بالعملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع، يجد اللبنانيون انفسهم في حالة غربة عن السجالات السياسية ولا يعنيهم سوى معالجة مشاكلهم وتأمين قوتهم اليومي.

روابط ذات صلة

 لبنان: رصاصات طائشة جراء اشتباكات عين الحلوة طاولت مكتب  رئيس البلدية صيدا

قرار إدخال المحروقات قرار كبير اتخذه حزب الله من أجل حفظ كرامة الناس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. عشاق ابا عبد الله الحسين(ع) يستمرون في زحفهم الى كربلاء

ميقاتي يطلب من مجلس النواب التعاون من اجل انقاذ لبنان

الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابل رسميا

كسر زحف لمرتزقة العدوان في الحديدة وتكبيدها خسائر فادحة

كتلة الوفاء للمقاومة.. لن ندع العدو يحقق مآربه في لبنان..حزب الله دافع عن عزة لبنان

الاحتلال مارس التضليل خلال مطاردة أسرى "جلبوع"