الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير ايراني: رفاهية وراحة زوار الأربعينية خط أحمر

وزير ايراني: رفاهية وراحة زوار الأربعينية خط أحمر
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

عدّ وزير الطرق وبناء المساكن الايراني رستم قاسمي راحة ورفاهية زوار أربعينية الامام الحسين (ع) بمثابة خط أحمر للوزارة.

العالم - ايران

وورد في تغريدة كتبها رستم قاسمي على حسابه الشخصي في موقع تويتر يوم الاثنين: أوعزت الى مساعدي وجميع المسؤولين المعنيين برفض أية زيادة في أسعار تذاكر رحلات زيارة الأربعينية.

واضاف: لقد تابعت شخصيًا التقارير ذات الصلة ونشرت مفتشين في المطارات ، واعتبارًا من يوم غد (الثلاثاء)، سيتم البدء برقابة ميدانية في مكاتب المبيعات (تذاكر الرحلات الجوية).

ويشار الى ان زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة يوم 20 صفر من كل عام تتم بمشاركة ملايين الزوار العراقيين الى جانب أعداد غفيرة من الزوار الايرانيين والبلدان الاخرى الا ان قيودا فرضتها السلطات العراقية، خلال العام الجاري، على عدد الزوار الايرانيين وتم تحديد حصة 60 الف زائر فقط على خلفية الظروف الصحية الطارئة بسبب تفشي فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

تفاصيل حول ايفاد الزوار الايرانيين لزيارة الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد الحوثي يدعو الشعب اليمني للحضور في مسيرات ذكرى 21 سبتمبر

«موانئ دبي» توقّع مذكّرة تفاهم مع إقليم دارفور 

عطل فني مفاجئ يضرب "تويتر" في أنحاء العالم

نقطة في ملعب الرئيس التونسي... الأحزاب تكسر صورة «الإجماع» 

زيادة الإقبال على الهجرة.. هل تخسر سوريا نخبها الاقتصادية؟!

وزير ايراني: رفاهية وراحة زوار الأربعينية خط أحمر