مراسل العالم.. محاولة انقلاب عسكرية في عاصمة السودان

العالم - مراسلون

وأكد مراسل العالم إغلاقَ جسر النيل الأبيض في أم درمان المؤدي الى البرلمان وتأمينَ الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقطعت الاذاعة السودانية برامجها لإعلان تفاصيل عن محاولة الانقلاب.

وأشار مراسل العالم الی اعتقالَ اربعين ضابطاً بالجيش من المتورطين في محاولةِ الانقلاب معظمهم من سلاح المدرعات.

وأفاد مراسل العالم عن اشتباكات في منطقة الشجرة مقر سلاح المدرعات، مؤكداً ان الوضع ضبابياً ولم يتم حتی الان السيطرة علی الاوضاع.

ودعا محمد الفكي سليمان، عضوُ مجلسِ السيادة السوداني والناطقُ الرسمي باسمِ المجلس، الشعبَ السوداني إلى الخروجِ والدفاع عن البلاد وحمايةِ الانتقال.

هذا وأعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية عن "محاولة انقلابية فاشلة" جرت صباح الثلاثاء في السودان، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.

وأفاد الإعلام الرسمي "هنالك محاولة انقلابية فاشلة. على الجماهير التصدي لها". وأكد مصدر حكومي رفيع لفرانس برس أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا".