فعاليات ووقفات قبلية مسلحة في تعز إحياء لذكرى21 سبتمبر

العالم - اليمن

وفي الوقفة التي حضرها مدير مديرية صبر الموادم عبدالرؤوف العزاني ومدير أمن المديرية العقيد عبدالعزيز السعودي والمكتب الاشرافي بالمديرية و عدد من الشخصيات الإجتماعية والأمنية والعسكرية ، القيت عددا من الكلمات ناقشت اهداف ومنجزات ثورة ال21 من سبتمبر .

واشار مدير أمن المديرية على أن مايعيشه اليمنيين في هذه الفترهة من أمن واستقرار وعز وتمكين ونصر بالجبهات وهزائم يتجرعها العدوان ومرتزقته بجبهات الشرف الذي يخوضها رجال الرجال من الشرفاء من أبناء هذا الوطن هو من انجاز ثورة ال21 من سبتمبر.

من جانبه اشاد هاشم الجنيد المسؤل التربوي بالمديرية في كلمة المناسبة بدور المجاهدين الشرفاء الذين بذلوا كل غال ونفيس من دمائهم الزكية فداء لهذا الوطن ليعيش ابنائه بشرف وعز وكرامة.

ودعا الحاضرين الجميع للنفير العام لجبهات العزة والكرامة لدحر كل غاز وعميل من هذا الوطن والمشاركة الفاعله في الإحتشاد يوم غد للفعالية الختامية لهذه الثورة الخالدة في الساحات التي حددت للاحتفال بثورة ال٢١ من سبتمبر.

في ذات السياق نظم أبناء عزل الحيمة العليا والسفلى والزواقر بالمربع الشمالي في مديرية التعزية وقفة قبلية مسلحة بذكرى العيد السابع لثورة ال21 من سبتمبر الخالدة.

وفي الوقفة التي حضرها مسؤول العلاقات العامة بالمحافظة أ.فيصل الذيباني وعدد من الشخصيات الإجتماعية وجمع من المواطنين ألقيت عدة كلمات بهذه الذكرى تجسيدآ لخلودها وعظمتها.

واشارات الكلمات إلى المنجزات الإقتصادية والزراعية التي حققتها ثورة ال21 من سبتمبر وان هذه المنجزات ببذل الشرفاء العظماء من ابناء الوطن.

ودعت الى ضرورة تحقيق اهداف هذه الثورة الخالده والمجيدة والتحرك الجاد والمشرف لجبهات العزة والشرف والبطولة.

كما نظم أبناء عزلة التبهة بمديرية شرعب السلام محافظة تعز اليوم فعالية خطابية بمناسبة العيد السابع لثورة 21 سبتمبر المجيدة.

وفي الفعالية بحضور وكيل المحافظة اسماعيل عبدالملك شرف الدين ومشرف أنصار الله بالمديرية قناف الصوفي ومدير شئون القبائل الشيخ عبدالسلام الحميدي، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين، والمسئولين والمشرفين بالمديرية، أكد مدير المديرية علي الشعز أن ثورة 21 سبتمبر جسدت الصمود الأسطوري للشعب اليمني وإعادة الاعتبار لليمن أرضاً وإنساناً والخروج من تبعية الوصاية والارتهان لدول الاستكبار العالمي .

وأشار إلى أن مواجهة العدوان ومرتزقته للعام السابع واستمرار الصمود والثبات والانتصارات التي يحققها الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، يعد من ثمار ثورة الـ 21 من سبتمبر.

كما ألقيت كلمات أكدت في مجملها أن ثورة 21 سبتمبر ثورة الحرية والكرامة والسيادة والاستقلال والانتصار للإرادة اليمنية الحرة التي ترفض الوصاية والتبعية.

وأشارت الكلمات إلى أن ثورة 21 سبتمبر ثورة وطنية خالصة لم ترتهن للضغوط الخارجية والاستخبارات الأجنبية.

وباركت الانتصارات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا العمليات النوعية للقوات المسلحة في العمق السعودي.

إلى ذلك نظم ابناء مديرية القبيطة اليوم وقفة قبلية مسلحة بمشاركة طلبة المدارس احتفاء بالعيد السابع لثورة 21 سبتمبر .

وفي الوقفة بحضور عدد من القيادات العسكرية والامنية وممثلين عن السلطة المحلية والمكتب الاشرافي لانصار الله و المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، أكد امدير عام المديرية وحيد الخضر أن الثورة مستمرة ضد قوى العدوان الأمريكي السعودي، وإسقاط مخططاتها ومشاريعها التدميرية حتى تحقيق النصر والاستقلال والسيادة الوطنية.

وأشار الى أن ثورة 21 من سبتمبر جاءت لتحقيق طموحات وآمال الشعب اليمني وفي المقدمة رفض الوصاية وكافة أشكال العمالة .

ونوه بما حققته هذه الثورة للوطن من مكاسب وانتصارات خلال سبعة أعوام من الصمود في مواجهة قوى الاستكبار العالمي .

ولفت إلى أن هذه الثورة نقلت الشعب اليمني من وضع كان فيه مستباحاً من قبل الأعداء إلى وضع أصبح اليمن مؤثراً وفاعلاً على مجريات الأحداث وقوة فاعلة في المنطقة والعالم.

من جانبه اكد العلامة فاروق القباطي أن التأريخ حافل بالأحداث والوقائع التي تبرهن تبعية البعض وانحيازهم للغرب من خلال خداع أبناء الوطن بشعاراتهم الزائفة، مشيرا الى أهمية الحفاظ على منجزات الثورة المتمثلة في إخراج اليمن من عباءة الوصاية والهيمنة الخارجية.