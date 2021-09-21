اليمنيون يستعدون للخروج في مسيرات كبرى لإحياء ذكرى ثورة 21 سبتمبر

العالم - اليمن

وكان قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي قد دعا، أمس الاثنين، في كلمة متلفزة لخروج مشرف معبر عن ثباتنا على موقفنا وثقتنا بالله وبنصره، خلال المسيرات المقررة اليوم الثلاثاء إحياءً للذكرى السابعة لثورة الـ21 من سبتمبر.

وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي "نأمل من شعبنا أن يكون خروجه يوم الغد- إن شاء الله- خروجاً حافلاً"، "يا شعبنا العزيز، هذه ثورتك، هذا إنجازك، هذا موقفك الذي عبرت فيه عن فاعليتك، عن قيمك، عن إيمانك."

وكانت اللجنة المنظمة قد حددت شارع المطار في العاصمة صنعاء لإقامة الفعالية عصر اليوم الثلاثاء، داعية للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر.

وفي الحديدة حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ساحتي المدينة وبيت الفقيه عصرا، ودعت اللجنة المنظمة في حجة للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر في المدينة صباحا وفي المحابشة عصرا.

وفي محافظة صعدة حددت اللجنة المنظمة مركز المحافظة ومديرية رازح مكانا للمسيرات التي ستخرج صباح اليوم إحياء لذكرى السابعة للثورة.

وفي عمران دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح اليوم في المدينة.

وفي ذمار حددت اللجنة المنظمة ساحة الثورة بالمدينة للمشاركة الواسعة في المسيرة صباح اليوم.

ودعت اللجنة المنظمة في إب للمشاركة الواسعة في مسيرة ذكرى الثورة صباح الثلاثاء في المدينة ويريم والعدين والقاعدة.

وفي الجوف أهابت اللجنة المنظمة أبناء المحافظة للمشاركة الواسعة في مسيرة إحياء العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح اليوم الثلاثاء في ساحتي الحزم والعنان.

أما في البيضاء ستخرج مسيرة إحياء عيد الثورة صباح اليوم في مدينتي البيضاء ورداع، فيما دعت اللجنة المنظمة فللمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباحا في المدينة.

وفي مارب اللجنة دعت المنظمة للمشاركة الواسعة المسيرات صباح اليوم في منطقة قانية بمديرية ماهلية، كما دعت اللجنة المنظمة في محافظة الضالع للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح اليوم في مدينة دمت.

وفي محافظة ريمة دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في مديرية الجبين.

ودعت اللجنة المنظمة في محافظة تعز للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح اليوم في مديريات التعزية وشرعب السلام وشرعب الرونة وماوية ومقبنة وخدير.