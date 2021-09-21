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'المقاومة' في غزة ترفض الانتخابات المحلية الجزئية وتطالب بـ'الشاملة'

'المقاومة' في غزة ترفض الانتخابات المحلية الجزئية وتطالب بـ'الشاملة'
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، يوم الثلاثاء، رفضها دعوة السلطة لإجراء الانتخابات المحلية، وطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات السابقة وإجراء انتخابات شاملة.

العالم- فلسطين

وقالت الفصائل، في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عنها بمدينة غزة، إننا "نرفض دعوة السلطة لإجراء الانتخابات المحلية القروية الجزئية التي تخدم مصالح حزبية وفئوية ضيقة لصالح حزب السلطة على حساب مصالح شعبنا وتطلعاته".

وأكدت أن "هذه الدعوة التي تقدمها السلطة في ظل تعنتها وإلغائها للانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية هي ذر للرماد في العيون".

وأضافت الفصائل أن "أي انتخابات تحتاج إلى توافق وطني وتهيئة المناخات لذلك"، داعية السلطة للالتزام بالاتفاقيات الوطنية السابقة من انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وأيضًا المجالس المحلية.

ودون توافق وطني، قررت الحكومة في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية يوم 11 ديسمبر/ كانون أول، والمرحلة الثانية أوائل 2022.

وستشمل المرحلة الأولى، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" وفق اتفاقية "أوسلو".

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