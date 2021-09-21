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"الوطني الحر"

القوات اللبنانية تواصل ممارسة الكذب في موضوعي المحروقات والنيترات

القوات اللبنانية تواصل ممارسة الكذب في موضوعي المحروقات والنيترات
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أشارت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر في لبنان الى أن "قيادة القوات اللبنانية تواصل ممارسة الكذب في موضوعي المحروقات ونيترات الأمونيوم المخزنة في مستودعات آل الصقر، والسيد ابراهيم صقر هو أحد قيادييها ومموليها، فيما هي لا تزال تؤويه هرباً من محاسبة القضاء واللبنانيين لها".

العالم- لبنان

وتابعت اللجنة المركزية :" أن قيادة القوات تختبئ خلف ورقة تين بيانات الشتم للفرار من المحاسبة أمام محكمة الرأي العام والقضاء، في اعتقادها أنها لا بدّ قادرة على ذلك باستلهامها تجربة براميل الموت التي لا يزال اللبنانيون يدفعون ثمنها حتى اليوم، لقاء ٢٥ مليون دولار تقاضتها ثمن السمّ الذي دفنتهُ في شننعير وعممت فوائده المسرطنة في عشرات المناطق".

ورأى التيار أن "الشجاعة إن كانت لقيادة القوات منها ذرة تكمن في تسليمها السيد صقر الى القضاء فوراً. والى حينه، ستظل في نظر اللبنانيين مُدانة بتغطية المرتكبين مجدداً وبحرمانهم من ملايين الليترات من البنزين والمازوت، ومشبوهةً ربما جراء هلعها من إنكشاف مستور كارثة إنفجار المرفأ وهدر دماء شهدائه وآلاف الجرحى والمتألمين".

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"الوطني الحر" القوات اللبنانية تواصل ممارسة الكذب في موضوعي المحروقات والنيترات

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