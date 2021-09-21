وزير خارجية العراق يترأس اجتماعا دوليا في نيويورك

العالم - العراق

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اجتماعا وزاريا في الممثلية العراقية في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، بحضور دول الجوار، السعودية، والاردن وتركيا والكويت وايران بالاضافة الى مصر وقطر والامارات وفرنسا ومساعد الامين العام للامم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الاوروبي".

وأضاف، أن "الاجتماع يهدف لمتابعة مخرجات قمة بغداد"، مشيرا الى أن "العراق يسعى لجعل هذا الاجتماع سنويا".

وفي سياق منفصل فقد التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان صالح قد شارك اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وذكر المكتب الاعلامي للرئاسة في بيان أن "صالح شارك في افتتاح أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك".

وأضاف، أنه "من المؤمل أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة العراق في جلسات الجمعية التي يشارك فيها أغلب رؤساء وقادة دول العالم".