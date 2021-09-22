شاهد..سبب الأزمة بين واشنطن وباريس

العالم - خاص بالعالم

وقال عيد في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان الولايات المتحدة الاميركية ليس لها حلفاء وخير دليل على هذا انسحابها من افغانستان الذي ضربت فيه تحذيرات اوروبا والتحالف الأطلسي عرض الحائط.

وأوضح عيد ان اميركا بسبب استراتيجية التصدي للصين والدول القريبة من بحر الصين حولت مسار صفقة الغواصات مع استراليا بإتجاهها واتجاه انجلترا على حساب فرنسا لان فرنسا كان لها موقف ايجابي ووسط في الحرب القائمة بين اميركا والصين وخاصة في مبادرة الحزام والطريق.

وأكد عيد ان اميركا بإستراتيجيتها الجديدة التي اتخذتها تخلت عن التحالف الأطلسي برمته وفضلت ان تكون حليفة انجلترا على حساب الاتحاد الاوروبي مشيراً الى ان هذه الاستراتيجية الجديدة محفوفة بالمخاطر وسيكون لها عقبات ومطبات كثيرة.