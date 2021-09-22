ما أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية؟

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ويعتبر شهرا سبتمبر وأكتوبر أفضل الشهور لتلقي لقاح الأنفلونزا، وفقاً لموقع masslive، وأكد الخبراء أن لقاح الأنفلونزا له فوائد مهمة، فهو يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا، ويقلل زيارات الأطباء والتغيب عن العمل والمدرسة بسبب الأنفلونزا، وكذلك منع دخول المستشفى والوفيات المرتبطة بالأنفلونزا.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن التطعيم ضد الأنفلونزا يمنع عشرات الآلاف من دخول المستشفيات كل عام على سبيل المثال ، خلال موسم الأنفلونزا 2019 و 2020 ، منع التطعيم ما يقدر بـ 105 آلاف حالة دخول إلى المستشفى مرتبطة بالأنفلونزا.

أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن التطعيم ضد الأنفلونزا قلل من خطر دخول الأطفال إلى وحدة العناية المركزة للأطفال المرتبط بالأنفلونزا بنسبة 74٪ خلال مواسم الأنفلونزا من 2010 إلى 2012.

وجدت دراسة أخرى أنه خلال عامي 2009 و 2016 ، قللت لقاحات الأنفلونزا من خطر دخول المستشفى المرتبط بالأنفلونزا بين كبار السن بنسبة 40٪ تقريبًا في المتوسط، ​​وقللت البالغين الذين تم تطعيمهم ضد الأنفلونزا في وحدة العناية المركزة بنسبة 82٪.

يمكن للمرأة الحامل أيضًا تلقي التطعيمات وقد أظهرت الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة المرتبطة بالإنفلونزا لدى النساء الحوامل بنسبة 50٪ تقريبًا.

ويمكن التطعيم للنساء في الثلث الثالث من الحمل، حيث يمكن أن يساعد ذلك في حماية أطفالهم خلال الأشهر الأولى من الحياة عندما لا يزالون صغارًا بحيث لا يتم تطعيمهم مباشرة.

-هناك لقاحات الأنفلونزا المعتمدة للاستخدام في الأطفال من سن 6 أشهر، كما تمت الموافقة على لقاحات الإنفلونزا للاستخدام في البالغين الذين يبلغون 65 عامًا أو أكبر.

-يوصى أيضًا باستخدام لقاحات الإنفلونزا للحوامل والأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة.

تمت الموافقة على لقاح الأنفلونزا بخاخ الأنف للاستخدام في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 49 عامًا.

يجب على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة عدم تلقي لقاح الأنفلونزا بخاخ الأنف.

ومع ذلك، لا ينبغي تطعيم الجميع، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من الحساسية الشديدة التي تهدد الحياة لأي مكون في لقاح الأنفلونزا.

أيضًا، يجب على الأشخاص الذين عانوا من رد فعل تحسسي شديد تجاه جرعة من لقاح الأنفلونزا ألا يحصلوا على لقاح الإنفلونزا مرة أخرى وقد لا يتمكنون من تلقي لقاحات الأنفلونزا الأخرى.

قد تكون حساسية البيض خطيرة بالنسبة لأولئك الذين يتلقون لقاح الأنفلونزا يجب ألا يتم التطعيم بشكل عام للبالغين، وخاصة أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق، في وقت مبكر (في يوليو أو أغسطس) لأن الحماية قد تنخفض بمرور الوقت، ولكن يمكن أخذ التطعيم المبكر في الاعتبار لأي شخص غير قادر على العودة في وقت لاحق ليتم تطعيمه.