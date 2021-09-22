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شاهد: هل العالم امام صراع قطبي اميركي صيني؟

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

رأى استاذ الجغرافيا السياسية عماد الدين الحمروني ان العالم امام مرحلة جديدة وهي صراع القطبين، القطب الصيني الصاعد والقطب الأميركي.

العالم - خاص بالعالم

وقال الحمروني في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان سبب الأزمة اميركا وفرنسا هو استراتيجية اميركا الجديدة التي اتخذتها مع الصين وروسيا وهي استراتيجية المواجهة بعد ما كانت تتخذ سياسة فرض العقوبات، وهذه الاستراتيجية تضع العالم امام صراع قطبين، القطب الصيني الصاعد والقطب الأميركي.

وأوضح الحمروني ان تحالف الغواصات الاميركي الذي كان على حساب فرنسا اثبت بأن بايدن يسير على خطى اسلافه ترامب واوباما وهي قطع العلاقات التاريخية مع الإتحاد الأوروبي.

وبين الحمروني ان اولويات اميركا تغيرت ولم يعد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي من اولوياتها، ملفتاً الى ان اميركا من اجل تشكيل تحالف اسيوي جديد وناتو المحيط الهادئ تستجمع قوتها التقنية والعسكرية والتكنولوجية والسياسة والاقتصادية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي متجهة نحو الدول العيون الخمس "FVEY" (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا) بإعتبارهن مجال حيوي وحقيقي لها.

ولفت الحمروني الى ان فرنسا في وضع لاتحسد عليه، لانها ان لم يتضامن الاتحاد الاوروبي معها ستكون في عزلة عامة على الصعيد الدبلوماسي.

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