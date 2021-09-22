الجيش واللجان الشعبية يسيطران على مدينة حريب بمأرب

العالم - اليمن

وأعلنت مصادر يمنية محلية أن الجيش واللجان احكموا سيطرتهم على جميع مناطق مدينة حرب واطرافها في مأرب، وسط انهيار تام لقوى العدوان واستسلام المئات منهم.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية أعلنت سيطرتها أمس، على مناطق جديدة في محافظة شبوة جنوبي اليمن ، بعد انهيار قوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي.

وقالت مصادر إن قوات صنعاء سيطرت على مناطق عدة في مديرية عسيلان بينها النقوب وحيد بن عقيل والهجر عقب السيطرة على مفرق حريب - بيحان .

وجاء تقدم صنعاء بعد تأمينها مديريتي بيحان وعين واحكام سيطرتها عليهما بالكامل وسط انهيار لقوات هادي وتراجعها نحو مدينة عتق مركز شبوة .