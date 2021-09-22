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محافظ مأرب يدعو لمنع العناصر التكفيرية من التمترس في مناطقهم

محافظ مأرب يدعو لمنع العناصر التكفيرية من التمترس في مناطقهم
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

دعا محافظ مأرب "علي طعيمان" أبناء مديرية حريب بيحان، إلى منع العناصر التكفيرية من القاعدة وداعش ومرتزقة العدوان الأمريكي السعودي من التمترس في مناطقهم.

العالم - اليمن

وأوضح محافظ مأرب في تصريح لوكالة (سبأ) اليمنية، أن هناك مخطط لتحالف العدوان الأمريكي السعودي للدفع بالمئات من العناصر الإرهابية إلى استحداث ثكنات ومواقع عسكرية في مناطق مديرية حريب، بعد الهزائم التي تلقوها في جبهات المحافظة.

وأشار إلى أن قوى العدوان دفعت بالآلاف من العناصر التكفيرية إلى المحافظة، استقدمتهم من عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية في محاولة يائسة لوقف تقدم القوات المسلحة بعد الانهيارات الكبيرة في صفوف مرتزقتها.

وأكد المحافظ طعيمان، أهمية تضافر جهود أبناء المحافظة لمنع تواجد تلك العناصر الإرهابية في مناطقهم، والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

ولفت إلى أن العناصر الإرهابية نفذت جرائم متعددة بحق أبناء مأرب في محاولة لبث الرعب والخوف في أوساط المواطنين بالمناطق الخاضعة لسيطرة قوى العدوان.

وقال محافظ مأرب "إن المخابرات السعودية والأمريكية تستخدم آخر أوراقها المحترقة في معركة مأرب وهي عناصر القاعدة وداعش، بعد أن استنفدت كل خياراتها وكشف أبناء مأرب حقيقة مشروعها التدميري والفوضوي".

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