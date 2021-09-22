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الإحتلال يرسل رسالة "مفاجئة" الى مصر بشأن تبادل الأسرى مع المقاومة

الإحتلال يرسل رسالة
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "إسرائيل" وجهت رسائل إيجابية إلى مصر بشأن استعدادها للتباحث بشأن إمكانية تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

العالم - الاحتلال

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن "مصادر مصرية رفيع المستوى" قولها إن القاهرة تلقت "رسائل وصفتها بالمفاجئة وغير المسبوقة من إسرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة التبادل مع "حماس" بعد جمود استمر شهورا".

وأوضحت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفيا بإمكانية عقد جلسات خاصة بالتباحث في ملف صفقة تبادل الأسرى بشكل عام والشروط التي طرحتها "حماس"، مشيرين إلى أن "الوقت قد حان فعلا لاستعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم".

بدوره، أكد مسؤول ملف الأسرى في "حماس" زاهر جبارين ان اتصالات الحركة من عدة جهات حول صفقة التبادل لم تنقطع منذ سبع سنوات، مشيرا إلى أن مطالبها واضحة و"إذا أرادت إسرائيل أن تكون هناك صفقة فستكون من الغد".

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