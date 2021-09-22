وزير: إطلاق أول قمر صناعي عراقي قريبا + تفاصيل

العالم-العراق

وجاء ذلك وفقا لوكالة "فرات نيوز"، في كلمة له خلال مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني إذ قال إن "العراق سوف يطلق قريباً اول قمر صناعي عراقي في أجوائه".

وأضاف أن هذا الانجاز الذي يمثل هيبة وسيادة الدولة وبتوجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء والذي أكد على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الإتصالات.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني "الإعلان عن القمر الصناعي هي دعوة للشركات المختصة بصناعة الإقمار لتتمكن من مساعدة الوزارة في هذا المشروع".

وبين ان "المشروع جاء بناء على التطور الالكتروني والتكلنوجي الحاصل في البلاد والعالم".

وبين المشهداني ان "القمر الصناعي سيساهم في خدمة المؤسسات الحكومية والدوائر فضلا عن القنوات الفضائية العراقية كما انه سيساهم بشكل فعال في إتمام مشروع الحكومة الالكترونية والربط بين المؤسسات".

ولفت الى ان "الكلفة الخاصة بالمشروع لم تحدد بعد وكذلك أسمه".