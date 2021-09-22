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ثورة 21 سبتمبر تجر السعودية الى شفا جرف هار

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أحيا اليمنيون الذكرى السابعةَ لثورةِ الواحدِ والعشرين من سبتمبر بمسيراتٍ حاشدة في عدةِ محافظات. وعبّر المحتشدون عن اعتزازِهم بهذهِ الثورة مؤكدين أنّها جاءت لتلبيةِ تطلعاتِ الشعبِ اليمني في نيلِ حريتِه ورفعِ الوصايةِ الخارجية عنه.

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ثورة 21 سبتمبر تجر السعودية الى شفا جرف هار

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ثورة 21 سبتمبر تجر السعودية الى شفا جرف هار

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