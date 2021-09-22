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حميدتي: السياسيون سبب الانقلابات في السودان

حميدتي: السياسيون سبب الانقلابات في السودان
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الأربعاء، السياسيين في البلاد بأنهم “سبب الانقلابات العسكرية”.

العالم- السودان

وبحسب موقع اخبار السودان، فقد جاءت كلمة حميدتي خلال حفل تخريج قوات عسكرية غربي العاصمة الخرطوم؛ غداة الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة من قبل بعض العسكريين.

وقال حميدتي إن “أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة”.

وأضاف: “دعمنا مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، للتوافق، لكنهم (السياسيين) مارسوا الإقصاء وكل طرف يحفر للآخر”.

وأردف: “ينبغي أن نتوافق حول برنامج وطني ونترك أساليب التخوين”، فيما اعتبر أن “الأزمة في السودان لن تحل إلا عبر توحيد الكلمة والعمل بروح وطنية”.

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حميدتي: السياسيون سبب الانقلابات في السودان

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