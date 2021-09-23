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أبو الغيط يحذر إثيوبيا و'إسرائيل' من دفع ثمن بناء سد النهضة

أبو الغيط يحذر إثيوبيا و'إسرائيل' من دفع ثمن بناء سد النهضة
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، أن إثيوبيا و"إسرائيل" ستدفعان ثمن بناء سد النهضة بعد 20 عاما.

العالم - مصر

وقال أبو الغيط، في حديثه لقناة "إم بي سي مصر" :"لا أطلق عليه اسم سد النهضة ولكنه سد الخراب للدولتين العربيتين أو على الأقل يبدو وكأنه سد خراب"، حسب تعبيره.

وتابع: "إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد الخراب أو ما يعرف بسد النهضة في 1 أبريل 2011، وإسرائيل وجدته شهر عسل تاريخيا وفرصة عظيمة لكنهم سيدفعون ثمنه بعد 20 سنة"، وفق تعبيره.

كما حذر أبو الغيط من الحديث عن جامعة الدول العربية بشكل سلبي أو سيء لأنها "جامعة للعرب" .

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار وقد يكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، بينما تصاعد التوتر حول في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا تشغيل المنشأة.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

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