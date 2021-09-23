تصعيد جزائري غير مسبوق مع المغرب، ماذا فعلت الاخيرة؟

العالم- خاص بالعالم

الرئاسة الجزائرية قالت في بيان إنّ المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبّون قرّر اغلاق المجال الجوي الجزائري بشكل فوري امام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذلك المسجلة في الدول الجارة. واتهم المجلس المغرب بالاستمرار في ممارسة الاستفزازات العدائية على حد تعبيره.

مصدر مقرّب من شركة الخطوط الجوية الجزائرية قال إنّ الرحلات التجارية المباشرة بين الجزائر والمغرب متوقفة منذ منتصف آذار/مارس عقب اغلاق الجزائر حدودها الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا.مشيرا الى ان الرحلات الجوية بين البلدين لم تستأنف ، والجزائريون الراغبون بالسفر إلى المغرب يسافرون عن طريق تونس.

واعتبر المصدر أنّ القرار الجزائري سيؤثّر بشكل أساسي وفوري على مسارات رحلات الطائرات المغربية التي تمرّ عبر الأجواء الجزائرية.

وفي المقابل قال مصدر بشركة الخطوط المغربية إن هذا القرار لن يؤثر إلا على خمسة عشر رحلة أسبوعيا تربط المغرب بتونس وتركيا ومصر.معتبرا أثر القرار على الشركة بأنه غير كبير لإن هذه الرحلات قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.

موقف الجزائر الاخير ياتي بعد اسابيع على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، حيث اتّهم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الرباط بعدم التوقف عن القيام بأعمال غير ودّية وأعمال عدائية ضدّ بلده من بينها دعم احدى الجماعات الإرهابية التي تقف خلف حرائق الغابات الضخمة التي شهدتها البلاد.

واشار الى تورط الرباط بالتجسس على مسؤولين جزائريين، وبعدم الوفاء بالالتزامات الثنائية بما في ذلك ما يتعلق بالصحراء الغربية.

وما زاد من حدة الخلاف بين البلدين اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.