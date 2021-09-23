فائدة مهمة لا تعرفها للبلح الأصفر..!

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إنّ البلح الأصفر يتضمن العديد من الفوائد الصحية التي سيتم بيانها فيما يأتي:

يحتوي التمر الأصفر على نسبة عالية من السكر تقدر بـ 275 سعرة حرارية، لذلك فهو من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

يعد مصدرًا غنيًا بالمعادن المهمة لصحة أعضاء الجسم مثل الزنك والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والمنغنيز يوازن السوائل في الجسم، وينظم عمل العضلات لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يحتوي على الفيتامينات الضرورية للجسم وخلايا البناء والأنسجة، مثل فيتامين ب 6 وفيتامين ب 3 وفيتامين أ وفيتامين هـ.

يعالج الاكتئاب والقلق والتوتر؛ نظرًا لاحتوائه على مادة التئامين التي ترفع هرمون الأدرينالين في الجسم، فإن الشخص يشعر بالراحة والسعادة.

يعطي الطاقة والحيوية للجسم ويجدد النشاط؛ لاحتوائه على العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

يزيد من ليونة الأوعية الدموية ويقيها من النوبات القلبية المفاجئة بمقاومة تراكم الدهون فيها.

يسهل ولادة المرأة الحامل التي توشك على الولادة.

يقوي العضلات ويطورها ويجددها.

يصلح البشرة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد التي تظهر على الجلد في سن مبكرة.

يعالج فقر الدم يحتوي على كمية كبيرة من الحديد الذي يشكل الهيموجلوبين في الدم.

يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي بشكل عام، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية التنفسية.

يحمي رطوبة العين وإشراقها، ويمنع التلميذ والجفون من البروز؛ من خلال تنشيط إفراز الغدة الدرقية، فإنه يوفر السلام والهدوء النفسي.

يرطب الأمعاء ويقي من حالات الإمساك المتكررة.

يحمي أجزاء الدماغ وينشط وظائفها.