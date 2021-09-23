قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ

العالم - إيران

جاء ذلك في رسالة وجهها سماحة القائد لمناسبة يوم تكريم ذكرى شهداء ومضحي الدفاع المقدس (= الحرب الصدامية المفروضة ضد إيران خلال 1980-1988)، والتي تلاها ممثل الولي الفقيه في شؤون الشهداء والمضحين في روضة شهداء مقبرة "جنة الزهراء (س)" بعد ظهر اليوم الخميس.

وورد في الرسالة أن: أسبوع الدفاع المقدس مرصع بأسماء وذكرى الشهداء الأبرار. تضحياتهم المخلصة وسائر المضحين، أهدت الانتصار للشعب الإيراني وسجلت دماؤهم الطاهرة حقانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جبين التاريخ.

وأضاف: الدرس الكبير لقدوات التضحية اولئك هو؛ أينما كانت الجهود المخلصة يتحقق الانتصار والشموخ أيضا.

وتابع سماحته: الشعب الإيراني لن ينسى أبدا هذه الذكرى القيمة إن شاء الله تعالى.

وختم قائد الثورة رسالته بالقول: سلام الله على الشهداء ومن قدموا الشهداء وجميع المضحين وقائدهم الإمام روح الله.