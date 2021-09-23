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قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ

قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن أسبوع الدفاع المقدس مرصع باسماء وذكرى الشهداء الأبرار، وقال إن دماء الشهداء الطاهرة سجلت حقانية الجمهورية الاسلامية الإيرانية في جبين التاريخ.

العالم - إيران

جاء ذلك في رسالة وجهها سماحة القائد لمناسبة يوم تكريم ذكرى شهداء ومضحي الدفاع المقدس (= الحرب الصدامية المفروضة ضد إيران خلال 1980-1988)، والتي تلاها ممثل الولي الفقيه في شؤون الشهداء والمضحين في روضة شهداء مقبرة "جنة الزهراء (س)" بعد ظهر اليوم الخميس.

وورد في الرسالة أن: أسبوع الدفاع المقدس مرصع بأسماء وذكرى الشهداء الأبرار. تضحياتهم المخلصة وسائر المضحين، أهدت الانتصار للشعب الإيراني وسجلت دماؤهم الطاهرة حقانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جبين التاريخ.

وأضاف: الدرس الكبير لقدوات التضحية اولئك هو؛ أينما كانت الجهود المخلصة يتحقق الانتصار والشموخ أيضا.

وتابع سماحته: الشعب الإيراني لن ينسى أبدا هذه الذكرى القيمة إن شاء الله تعالى.

وختم قائد الثورة رسالته بالقول: سلام الله على الشهداء ومن قدموا الشهداء وجميع المضحين وقائدهم الإمام روح الله.

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قائد الثورة: دماء الشهداء سجلت حقانية إيران في جبين التاريخ