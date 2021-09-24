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شاهد..المازوت الايراني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

لازال موضوع الوقود الايراني حديث الساعة لدى غالبية اللبنانيين، في السياق إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للرئيسة العامة لدير في بلدة جبولة في منطقة البقاع، الأم جوسلين، تشكر سماحة السيد حسن نصر الله لتأمين مادة المازوت للدير.

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ومازال رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع المأزوت الايراني ويعبرون عن رأيهم حول هذا الموضوع حيث كتب ناصر الناصر: "قوافل المازوت الإيراني دخلت الى لبنان وكسرت الحصار الأمريكي الذي سبب ازمة الوقود في لبنان وبدأ انتاج الخبز يزداد ويستعيد السوق عافيته. وحافظ الشعب اللبناني على كرامته ولم يذعن لأحد وعلمت الأمم كيف تكون المقاومة وكيف يُصنع النصر".

وغرد ماجد الخاقاني: "ايصال الوقود الايراني الى لبنان ينطوي على عدة ابعاد -صدق القرار الايراني والوفاء للحلفاء في مقابل نكوص امريكا ازاء حلفائها -قوة الموقف الايراني بوجه الغطرسة الامريصهيونية -تلاشي فاعلية قانون قيصر الجائر بحق الشعب السوري -شل الارادة الصهيونية وابطال مفعولها كلياً ازاء لبنان".-

علق مطهر المطاع: "نصر جديد سجلته جمهورية ايران الاسلامية وحزب الله على الامريكان والصهاينة بوصول قوافل الوقود الايراني الى لبنان. اذا اضفنا الى ذلك انتصارات اليمنيين ومحور المقاومة فنحن لانشاهد بفضل الله هذه الايام والسنوات الماضية إلا انتصارات للمحور وهزائم متلاحقة لمحور الشر الامريكي".

وكتب حسين الخزعلي: "الوقود الإيراني يدخل إلى لبنان ولن يحترق داخل المحركات بل سيحرق قلوب العملاء والسفارة الأمريكية ويحرق قلوب الصهاينة قبل كل شيء".

وغرد مهند مالك: "ترك العرب لبنان يئن بأزمته الوقودية لعدة اشهر وهم يتفرجون على معاناته ، ها هو الوقود الايراني يأتي بلا شرط ، ثم يشتكي العرب من ايران ".!

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